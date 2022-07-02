«Ванкувер» продлил контракт с нападающим Бёзером на общую сумму в $ 19,9 млн

25-летний американский крайний нападающий Брок Бёзер продлил контракт на три года с «Ванкувер Кэнакс» с зарплатой в $ 6,65 млн ($ 19,95 млн – общая сумма). Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
«Мы очень рады, что достигли соглашения по новому контракту с Броком. Он очень талантливый парень и остаётся эффективным бомбардиром на протяжении всей своей карьеры. Мы с нетерпением ждём его прогресса в игре в ближайшие годы. Теперь, когда его контракт рассчитан на три сезона, Брок может полностью сосредоточиться на своей игре на льду», — приводит слова генерального менеджера клуба Патрика Альвина пресс-служба.
В прошлом сезоне Бёзер принял участие в 71 матче регулярного чемпионата за «Ванкувер», в которых отметился 46 (23+23) результативными действиями при коэффициенте полезности «-5».
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