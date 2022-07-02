Юрзинов-ст. — об увеличении матчей в КХЛ: если зерно брошено, всходы обязательно будут

Легендарный тренер, трёхкратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира – дважды в качестве игрока, шесть раз в качестве тренера — Владимир Юрзинов-старший поделился мнением о возможной реформе в КХЛ.
«Надеюсь, что разговоры о реформах в российском клубном хозяйстве не останутся только разговорами, и отечественный хоккей в условиях изоляции сможет сделать несколько шагов вперёд. Есть надежда, что в календаре нового сезона будет не только рекорд по количеству матчей, но и другие изменения.
Идея с увеличением матчей ещё не принята? Если зерно брошено, то всходы обязательно будут – рано или поздно. Как это произошло с хоккеем «три на три», который становится всё более популярным и со своей стороны работает на наш вид спорта.
Считаю, что пока мы мало говорим ещё об одном направлении возможного развития – о Высшей хоккейной лиге. Между тем, эта лига тоже проявляет признаки роста – и в качестве хоккея, и в популярности. Если мы говорим о «картинке», о стиле, то многие матчи ВХЛ не уступят кахаэловским.
Посмотрите, какие хорошие трансляции в прошедшем сезоне ВХЛ предложили клубы из Санкт-Петербурга, Тольятти или Ханты-Мансийска. Меня радует, что Высшая лига растёт и развивается. Для меня она, кстати, не высшая, а всероссийская, поскольку в нашем хоккее именно она представляет максимальное количество городов России.
Новокузнецк, Пенза, Ханты-Мансийск, Тольятти, Воскресенск, Тюмень не менее важны для нашего хоккея, чем любой из городов КХЛ. Они – история страны, её фундамент. Об этом нужно помнить», – цитирует Юрзинова Russia-Hockey.
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