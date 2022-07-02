Появилось видео, как задержанного военкоматом вратаря сборной России увозят на скорой

Вчера, 1 июля, голкипера сборной России и «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от военной службы. Вратарь был доставлен в военкомат, однако там ему стало плохо, и его увезли на скорой помощи. Появилось видео госпитализации спортсмена.
Видео можно посмотреть на официальной странице 78 канала в телеграме.
Напомним, в минувшем сезоне Федотов защищал ворота ЦСКА и стал лучшим голкипером КХЛ. Армейцы выиграли Кубок Гагарина, обыграв в финале магнитогорский «Металлург» в семи встречах. Также в феврале Иван выступал на Олимпиаде за сборную России и был основным вратарём команды на турнире.
По окончании сезона КХЛ Федотов подписал контракт с «Филадельфией Флайерз».
В прошедшем чемпионате Иван провёл 48 матчей с учётом плей-офф и оформил в них три шат-аута.
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