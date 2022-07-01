Вратарю Федотову стало плохо в военкомате. Его забрала скорая помощь

Российскому голкиперу «Филадельфии Флайерз» Ивану Федотову, которого днём задержали по подозрению в уклонении от военной службы, стало плохо в военкомате, сообщают «Известия». Вратаря увезли на скорой помощи.

Ранее появилась информация, что военная прокуратура обратилась в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. Сообщалось, что вратарь подозревается в уклонении от военной службы.

В прошедшем сезоне Федотов был признан лучшим вратарём КХЛ. На его счету 26 матчей в регулярном чемпионате, где он оформил два шат-аута. Также он провёл 22 матча в плей-офф и сыграл один матч «на ноль».

В «Филадельфии» сообщили о том, что уже знают о задержании голкипера. Он подписал контракт с клубом в текущее межсезонье.