Вратарю Федотову стало плохо в военкомате. Его забрала скорая помощь
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Российскому голкиперу «Филадельфии Флайерз» Ивану Федотову, которого днём задержали по подозрению в уклонении от военной службы, стало плохо в военкомате, сообщают «Известия». Вратаря увезли на скорой помощи.
Ранее появилась информация, что военная прокуратура обратилась в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. Сообщалось, что вратарь подозревается в уклонении от военной службы.
В прошедшем сезоне Федотов был признан лучшим вратарём КХЛ. На его счету 26 матчей в регулярном чемпионате, где он оформил два шат-аута. Также он провёл 22 матча в плей-офф и сыграл один матч «на ноль».
В «Филадельфии» сообщили о том, что уже знают о задержании голкипера. Он подписал контракт с клубом в текущее межсезонье.
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