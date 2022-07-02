Федотов не уклонялся от службы в армии. Решение по призыву приостановлено жалобой в суд

Адвокат Алексей Пономарёв, представляющий интересы вратаря клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Ивана Федотова, рассказал о том, что обжаловал в суде решение о призыве хоккеиста на воинскую службу, в связи с чем процесс призыва должен быть приостановлен.
«Нет никаких оснований для отклонений от воинской службы. Иван никогда не вызывался по повесткам. От призыва не уклонялся. Когда сотрудники военкомата решили его каким-то образом найти, сразу же нашли. Иван последовал с ними как добропорядочный гражданин, которому говорят, что надо явиться в военкомат. Мероприятия по призыву прошёл.
Это решение на сегодняшний день обжаловано в суде, оно приостановлено. Но реакции на это нет ни у кого. На сегодняшний момент есть некое решение о призыве органа, который не имел права его призывать. Решение обжаловано в суде и приостановлено с момента подачи», – цитирует Пономарёва «РИА Новости Спорт».
Федотов был задержан в Санкт-Петербурге 1 июля сразу после индивидуальной тренировки на одной из арен города. Хоккеист был доставлен в военкомат, поскольку был уличён в уклонении от воинской службы. В военкомате вратарю стало плохо, после чего он был госпитализирован в Военно-морской госпиталь Санкт-Петербурга.
Известно, что игроку вменяется нарушение ст. 328 УК РФ. По данной статье ему могут грозить денежный штраф, арест до шести месяцев или лишение свободы сроком до двух лет.
Сезон-2021/2022 стал лучшим в карьере Федотова. В феврале он завоевал серебряные медали Олимпийских игр, а в апреле в составе московского ЦСКА выиграл Кубок Гагарина. После окончания контракта с армейцами голкипер заключил соглашение с «Филадельфией» на один год.
- 2 июля 2022
-
23:23
-
22:53
-
22:10
-
21:39
-
21:06
-
20:37
-
20:22
-
20:09
-
19:45
-
19:29
-
18:49
-
18:19
-
18:01
-
17:28
-
16:52
-
16:16
-
15:47
-
14:04
-
12:44
-
12:38
-
10:53
-
10:47
-
10:24
-
10:15
-
08:54
-
08:31
-
07:26
-
05:28
-
03:16
-
02:38
-
02:01
-
01:32
- 1 июля 2022
-
23:39
-
23:32
-
23:30