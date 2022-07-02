Федотов реально может сесть в тюрьму? Что творится с русским вратарём, мечтавшим об НХЛ

Что произошло?

Накануне в Санкт-Петербурге прогремел главный хоккейный скандал межсезонья. На выходе из ледовой арены после индивидуальной тренировки был задержан и доставлен в военкомат российский голкипер Иван Федотов. 25-летний вратарь, в минувшем сезоне выступавший в КХЛ за ЦСКА, а в межсезонье подписавший контракт с клубом НХЛ «Филадельфии Флайерз», был уличён в отклонении от воинской службы. Российского хоккеиста принудительно доставили в военкомат, после чего в дело пришлось вмешиваться медицинским службам.

В 22:30 по петербургскому времени «Известия» сообщили, что почувствовавший недомогание Федотов покинул здание военкомата на машине скорой помощи. Издание опубликовало 16-секундное видео: самого игрока на кадрах нет – только мужчина и две женщины. Они стоят около скорой и пытаются разглядеть, что происходит в салоне. Затем находящийся внутри человек левой рукой отталкивает одну из женщин, закрывая дверь скорой. Тогда же в кадр попадает рубашка голубого цвета – похожие носят полицейские. Затем дверь снова открывается, мужчина дважды спрашивает у находящегося в автомобиле: «Ты кто?» Женщина, которую оттолкнули, говорит несколько фраз, отчётливо слышно только одну: «Ваня, не переживай».

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Что грозит хоккеисту?

Главный вопрос в этой ситуации заключается в том, что сейчас грозит хоккеисту. Напомним, статьёй 328 УК РФ установлена ответственность за уклонение от призыва на военную службу, а также уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы.

«По статье, которая вменяется хоккеисту, предусмотрена санкция до двух лет лишения свободы. Вопросом, касающимся будущего Ивана Федотова, занимается представитель ФХР. Несмотря на то что Федотов выступал за ЦСКА, ему пытаются вменить ст. 328 УК РФ», — цитирует источника, знакомого с ситуацией, «РИА Новости Спорт».

Комментарий юристов

Юрист Андрей Князев рассказал о последствиях, которые могут быть, если на вратаря сборной России заведут уголовное дело.

«Насколько я понимаю — ни административное, ни уголовное дело не возбуждено. Поэтому Ивану грозит только призыв в армию. В данном случае, может, и вообще ничего не грозит, так как его в больницу забрали. Скорее всего, будет временная отсрочка по состоянию здоровья.

Не постоянная, а на время — такое бывает, когда сломал палец или получил сотрясение мозга, то на полгода дают отсрочку. Если бы оно было возбуждено, то самое большое наказание — до года. Так как дело не возбуждено, ему ничего не будет. Просто в армию пойдёт, если всё-таки призовут», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Иван Федотов Фото: photo.khl.ru

«В случае выявления уклонения от прохождения военной службы, например, если будет доказано, что спортсмен не освобождён от военной службы, получил под роспись повестку военного комиссара о призыве на военную службу и умышленно не явился в указанный срок без уважительной причины, ему может быть предъявлено обвинение по статье 328 УК РФ, предусматривающей уголовное наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осуждённого за период до 18 месяцев, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

В любом случае реальный срок лишения свободы здесь маловероятен. Если только условный, и то только на основании тщательного расследования и обоснованного судебного решения, основанных на принципе презумпции невиновности обвиняемого», — заявил ТАСС председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев.

Что будет делать «Филадельфия»?

Авторитетный североамериканский эксперт, работающий со звёздами Национальной хоккейной лиги (НХЛ), на правах анонимности рассказал, что «Филадельфия» может заморозить соглашение с Федотовым из-за сложившейся ситуации.

«Если в следующем сезоне Федотов сыграет за ЦСКА, которому принадлежат права на вратаря в лиге, то может возникнуть международный конфликт. Такой же, когда Александр Радулов при действующем контракте с «Нэшвиллом» уехал играть в «Салават Юлаев». НХЛ даже после 24 февраля уважала контракты в КХЛ, но теперь будет повод этого не делать», — приводит слова эксперта «Матч ТВ».

Иван Федотов Фото: photo.khl.ru

Реакция «Филадельфии» и ЦСКА

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Чак Флетчер отреагировал на задержание российского голкипера по подозрению в уклонении от военной службы.

«Мы осведомлены об этом и расследуем ситуацию. На данный момент у нас нет дальнейших комментариев», – цитирует Флетчера журналист Джордан Халл в «Твиттере».

Спортивными правами на игрока в КХЛ владеет ЦСКА, с которым Федотов в апреле выиграл Кубок Гагарина. Но в армейском клубе сказали «Матч ТВ» только пару фраз, что узнали об этом из питерской прессы: «Мы верим, что компетентные органы во всём разберутся».

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что руководство лиги знает об инциденте и следит за его развитием.

Новость по теме Юрист оценил шансы голкипера Федотова пойти в армию

На данный момент находящийся на контракте с клубом НХЛ российский голкипер находится в одной из больниц Санкт-Петербурга. Реакции самого Федотова на произошедший инцидент до сих пор не последовало. Не выходит на связь с журналистами и агент хоккеиста Игорь Парашкин. Весенний призыв в России производится до 15 июля, и вряд ли в ближайшее время, учитывая весь резонанс ситуации, Федотов окажется призванным в армию. Однако отъезд голкипера в Северную Америку оказался поставлен под огромный вопрос.