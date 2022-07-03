Пашков — о Федотове: он всё сделал для нашего хоккея, а может чуть ли не в тюрьму угодить

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением относительно ситуации с вратарём «Филадельфии Флайерз» Иваном Федотовым и вспомнил, как процесс призыва спортсменов был организован в советское время. Напомним, Федотов подозревается в уклонении от воинской службы и ему может грозить тюремный срок.
«Этот вопрос у нас в стране не отрегулирован должным образом, эти вещи должны государством регулироваться. Видимо, должного порядка нет, поэтому такая получается история. Без меня меня женили, как говорится. С одной стороны, Федотов не виноват, а с другой – к нему есть вопросы.
Раньше как было? Ребята обязаны были учиться. Одно время даже существовало положение, что игрок не мог быть заявлен для участия в чемпионате СССР, если он не учится. Нужна была справка из училища, техникумов, институтов. Я, например, тоже учился постоянно.
Те, кто поступал в университет с военной кафедры, освобождались от прямой службы. Существовала ещё одна вещь: предельный срок призыва – 27 лет. Но существовало правило для спортсменов: если ты содержишь семью с детьми от двух человек, то тебя освобождали от службы. Этим пользовались некоторые ребята, не буду публично называть их фамилии.
При этом существовала система отсрочек от призыва. Спорткомитет ежегодно подавал список, в том числе по московским командам, в штаб московского военного округа, в связи с тем, что они учатся и так далее. Давалась отсрочка на год, два или три, но потом до 27 лет всё равно могли призвать. Здесь иногда возникали казусные ситуации: старая отсрочка заканчивалась, а новую бумагу не успевали подать. Ко мне тоже приходили майор и автоматчик с повесткой.
Всё это было, но существовали какие-то правила и договорённости. Сейчас никаких договорённостей между Минобороны и спортивными организациями не видно. Поэтому Федотова просто жалко: парень всё сделал для нашего хоккея, а может чуть ли не в тюрьму угодить.
В ЦСКА, когда я призывался, принимал присягу в форме, проходил подготовку, являлся в обмундировании, когда этого требовала ситуация. Даже в казарму могли отправить и сапоги заставить надеть. Повторюсь, нужны элементарные методы, правила регулирования и управления этой ситуацией», – сказал Пашков «Чемпионату».
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