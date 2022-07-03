Федотова ночью вывезли из госпиталя и отправили в Североморск

Вратарь «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов покинул Военно-морской госпиталь Санкт-Петербурга и был вывезен в Североморск. Об этом сообщил его адвокат Алексей Пономарёв.
«Ивана ночью отправили в Североморск. Ночью вывезли с территории госпиталя, а дальше информация отсутствует», – приводит слова Пономарёва «РИА Новости Спорт».
Отметим, что Североморск находится в Мурманской области, на Кольском полуострове. Город расположен примерно в 1300 км от Санкт-Петербурга.
Напомним, два дня назад Федотов был задержан в Санкт-Петербурге возле одной из ледовых арен города, где он проводил индивидуальную тренировку для подготовки к сезону-2022/2023. Ему вменяется уклонение от службы в армии и нарушение ст. 328 УК РФ, согласно которой хоккеисту грозит до двух лет лишения свободы, арест до шести месяцев, денежный штраф или исправительные работы.
В военкомате, куда вратаря доставили после задержания, ему стало плохо. Иван был госпитализирован в Военно-морской госпиталь Санкт-Петербурга. Как сообщалось ранее, ни адвокат, ни родители не имеют доступа к Федотову. Также его представитель подал жалобу в суд из-за нарушения процедуры призыва.
Федотов – серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 и обладатель Кубка Гагарина – 2022 в составе ЦСКА. В мае вратарь подписал однолетний контракт с «Филадельфией».
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