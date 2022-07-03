В «Автомобилисте» сообщили, что игроки призывного возраста имеют отсрочку от армии

Спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс поделился мнением о ситуации с голкипером Иваном Федотовым, а также сообщил, что игроки екатеринбургского клуба имеют отсрочку от военной службы.
«Меня эта новость ошарашила. Я сам служил в своё время, почему его раньше не призывали? Программистам дают отсрочку, почему не могут дать спортсменам? У нас в клубе хоккеисты [призывного возраста] учатся в институте, получают отсрочку», — приводит слова Гросса ТАСС.
Напомним, Федотов был задержан вечером 1 июля после тренировки в одной из ледовых арен Санкт-Петербурга, после чего был доставлен в военкомат, где у него ухудшилось самочувствие. Затем голкипера отправили на скорой помощи в Военно-морской госпиталь.
В настоящий момент точной информации о местонахождении Федотова нет. Ранее адвокат хоккеиста Алексей Пономарёв заявлял, что Иван покинул здание госпиталя и предположительно был отправлен в Североморск (Мурманская область).
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