Уткин: история с вратарём Федотовым становится только уродливее с каждым новым ракурсом

Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о ситуации с возможной службой в армии российского вратаря «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова.
«История с вратарём ЦСКА Федотовым, если её рассматривать с разных сторон, становится только уродливее и отвратительнее с каждым новым ракурсом.
Господа лояльные! Два вопросца. Вы вообще знаете, что призыв в армию — очень строго прописанная в законе процедура, и то, как взяли Федотова — незаконно? Если вдруг вам это по фигу, а наверняка так, скажите: разве в нашей армии служат с гастритом? Это же белый билет сразу. Вот и всё, собственно», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Напомним, 25-летний Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге, а затем доставлен в военкомат, после чего у голкипера ухудшилось самочувствие, вследствие чего Ивана отправили на скорой помощи в Военно-морской госпиталь. Отметим, что хоккеист уличён в уклонении от воинской службы, по статье 328 УК РФ ему может грозить до двух лет тюрьмы.
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