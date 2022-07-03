«Тампа» обменяла защитника Макдону в «Нэшвилл», получив взамен двух хоккеистов

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на официальном сайте сообщила об обмене защитника Райана Макдоны в «Нэшвилл Предаторз». Взамен «молнии» получат защитника Филиппа Майерса и форварда Гранта Мисмаша.
33-летний Макдона выступал за «Тампу» с 2018 года. В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги он провёл 71 матч, набрав 26 (4+22) очков при показателе полезности «+15». В плей-офф Макдона принял участие в 23 встречах, забросив одну шайбу и отдав четыре результативные передачи при полезности «+1». Вместе с клубом он дважды выиграл Кубок Стэнли — в 2020 и 2021 году.
25-летний Майерс в прошедшей регулярке провёл за «Нэшвилл» 27 матчей, набрав 4 (1+3) очка при полезности «+5». 23-летний Мисмаш провёл прошедший сезон в АХЛ в фарм-клубе «Предаторз».
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