Генменеджер «Тампы»: если б не потолок зарплат, мне бы не пришло в голову обменять Макдону

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа прокомментировал обмен защитника Райана Макдоны в «Нэшвилл Предаторз».



«Райан – один из лучших защитников в лиге. Самоотверженный хоккеист и настоящий лидер. Знаю, что он не хотел покидать клуб. Макдона и его семья были очень счастливы здесь, он был ключевым игроком команды.



Если бы в НХЛ не существовало потолка зарплат, мне бы даже в голову не пришло попросить Райана отказаться от пункта о запрете на обмен, потому что я был бы счастлив, что его контракт действует ещё четыре года», – цитирует БрисБуа журналист Крис Кренн.



Напомним, взамен «Тампа» получила защитника Филиппа Майерса и форварда Гранта Мисмаша. «Лайтнинг» произвели обмен для того, чтобы освободить место под потолком зарплат.



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