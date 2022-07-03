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Источник: Федотов находится в Североморске, голкипер пройдёт военную службу на Новой Земле

Источник: Федотов находится в Североморске, голкипер пройдёт военную службу на Новой Земле
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Российский голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов в настоящее время находится в городе Североморск (Мурманская область) для прохождения воинской службы, сообщает ТАСС.

Отмечается, что 25-летний вратарь, предположительно, пройдёт службу на Новой Земле — архипелаге в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями, который входит в Архангельскую область.

Напомним, Федотова задержали 1 июля после тренировки в одном из ледовых дворцов Санкт-Петербурга. Он был доставлен в военкомат, где у голкипера ухудшилось самочувствие, вследствие чего Федотова отправили на скорой помощи в Военно-морской госпиталь. Позже стало известно, что голкипер может находиться в Североморске, где пройдёт военную службу.

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