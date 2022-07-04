Генменеджер «Тампы» рассказал об обмене Макдоны в «Нэшвилл»

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа прокомментировал обмен защитника Райана Макдона в «Нэшвилл Предаторз».
«Макдона – один из лучших защитников в НХЛ, самоотверженный игрок и большой лидер. Я хотел бы его поблагодарить за всё, что он сделал для нас, включая сотрудничество со мной, чтобы облегчить эту сделку.
Учитывая возраст, позицию и контракт каждого игрока, я пришёл к выводу, что Райан был лишним», – приводит слова БрисБуа официальный сайт НХЛ.
Контракт Макдоны с зарплатой $ 6,75 млн будет действовать до конца сезона-2025/2026. Благодаря обмену «молнии» смогли освободить место в платёжной ведомости и получили за Макдону защитника Филиппа Майерса и форварда Гранта Мисмаша. Соглашение Майерса рассчитано ещё на один сезон, зарплата игрока – $ 2,55 млн.
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