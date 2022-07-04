«Сибирь» будет сотрудничать с новокузнецким «Металлургом». У клубов был скандал в 2019-м

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал договор о спортивном сотрудничестве с новокузнецким «Металлургом», сообщает официальный телеграм-канал новосибирцев.

«Сибирь» сможет командировать в «Кузню» хоккеистов с двусторонними контрактами для получения игровой практики в ВХЛ.

Ранее клубы уже сотрудничали друг с другом — в сезоне-2019/2020 взаимодействие двух команд завершилось скандалом. «Металлург» дал игровую практику защитнику Ивану Глазкову, а позднее «Сибирь» забрала Глазкова в основу и вскоре обменяла его в «Ладу», не предложив игрока своему клубу-партнёру. После этого новокузнечане перестали сотрудничать с «Сибирью».

В сезоне-2021/2022 партнёром новосибирцев в ВХЛ был ангарский «Ермак». В новом сезоне «Ермак» будет сотрудничать с «Адмиралом».