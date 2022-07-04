«Сибирь» будет сотрудничать с новокузнецким «Металлургом». У клубов был скандал в 2019-м
Поделиться
Хоккейный клуб «Сибирь» подписал договор о спортивном сотрудничестве с новокузнецким «Металлургом», сообщает официальный телеграм-канал новосибирцев.
«Сибирь» сможет командировать в «Кузню» хоккеистов с двусторонними контрактами для получения игровой практики в ВХЛ.
Ранее клубы уже сотрудничали друг с другом — в сезоне-2019/2020 взаимодействие двух команд завершилось скандалом. «Металлург» дал игровую практику защитнику Ивану Глазкову, а позднее «Сибирь» забрала Глазкова в основу и вскоре обменяла его в «Ладу», не предложив игрока своему клубу-партнёру. После этого новокузнечане перестали сотрудничать с «Сибирью».
В сезоне-2021/2022 партнёром новосибирцев в ВХЛ был ангарский «Ермак». В новом сезоне «Ермак» будет сотрудничать с «Адмиралом».
Комментарии
- 4 июля 2022
-
13:35
-
13:23
-
13:15
-
13:04
-
12:32
-
12:23
-
12:08
-
12:01
-
11:50
-
11:46
-
11:41
-
11:27
-
11:17
-
11:05
-
10:39
-
10:26
-
10:16
-
09:47
-
08:54
-
08:31
-
07:56
-
07:40
-
03:27
-
00:00
- 3 июля 2022
-
23:00
-
22:55
-
22:43
-
22:34
-
22:15
-
21:40
-
21:20
-
21:00
-
20:41
-
20:26
-
20:13
Партнерский контент