Коротков заключил новый трёхлетний контракт с «Сибирью»

Хоккейный клуб «Сибирь» переподписал контракт с нападающим Никитой Коротковым, сообщает официальный телеграм-канал новосибирцев.

Прежнее соглашение с форвардом действовало до конца сезона-2022/2023. По новому контракту Коротков будет играть за «Сибирь» до 30 апреля 2025 года.

Коротков – воспитанник клуба. Никита дебютировал в составе новосибирской команды в КХЛ в сезоне-2019/2020. С того времени он отыграл за «Сибирь» 114 матчей.

Предыдущий сезон стал лучшим в карьере нападающего. В 38 играх регулярного чемпионата он забросил шесть шайб и сделал четыре результативные передачи, проводя на площадке в среднем 11 минут 46 секунд за матч.

Напомним, ранее «Сибирь» на один год продлила контракт с другим воспитанником клуба – защитником Ильёй Морозовым.