Губерниев рассказал, что его больше всего расстраивает в ситуации с задержанием Федотова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации вокруг призыва в армию вратаря «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова. 1 июля голкипер был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от воинской службы.
«Меня не раздражает, а расстраивает отсутствие реакции коллег по цеху. Никакой корпоративной солидарности нет. Меня расстраивает отсутствие реакции Минспорта, ОКР, КХЛ, ФХР, ХК ЦСКА. Пусть хоть кто-то чего-нибудь скажет.
Мне бы хотелось узнать ещё медицинское заключение. У парня может быть язва, гастрит. Может, ему служить нельзя. Мы уже ко всему привыкаем, к сожалению. Если нам не нужен спортсмен Федотов в Российской Федерации, лучший вратарь страны, то зачем нам нужны хоккей и спорт?», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
По последней информации, Федотову уже присвоено звание рядового, сейчас он находится в Северодвинске, где будет проходить срочную службу до сентября. После этого будет принято решение о месте продолжения несения им службы.
- 4 июля 2022
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