Третьяк выступил с заявлением о ситуации со службой в армии голкипера Федотова

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выступил с заявлением, касающимся ситуации с российским голкипером «Филадельфии Флайерз» Иваном Федотовым.



«Федерация хоккея России следит за ситуацией с вратарём национальной сборной России Иваном Федотовым, касающейся его службы в армии. ФХР обратилась в государственные органы для выяснения подробностей дела», — приводит слова Третьяка пресс-служба ФХР.



Напомним, 1 июля 25-летний голкипер был задержан в Санкт-Петербурге после выхода из ледового дворца по окончании индивидуальной тренировки. Федотов подозревался в уклонении от воинской службы и был доставлен в военкомат, где его состояние ухудшилось, после чего его перевели в военно-морской госпиталь.



В ночь на 3 июля он покинул учреждение и был отправлен в Северодвинск, где он, предположительно, находится в расположении 907-го учебного центра главкомата Военно-Морского Флота РФ. Официальной информации по этому вопросу нет.