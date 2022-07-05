Пашков: у нас сейчас нештатная ситуация во всём хоккее — и особенно во вратарской линии

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о вратарской линии московского «Динамо».



«Летом „Динамо“ покинули три вратаря, приобретены два. Нештатная ситуация? Так у нас сейчас нештатная ситуация во всём хоккее — и особенно во вратарской линии. Игровые проблемы с российскими голкиперами — во всей КХЛ, я уж не говорю о неигровой проблеме армейца Федотова. Так что мы ко всему готовы.



Вообще же текучка кадров — особенность нашего хоккея в последние десятилетия. Нет стабильности — ни кадровой, ни, как следствие, ни игровой. Но, повторюсь, на фоне всей КХЛ ситуация в „Динамо“ обыденная.



Моё мнение — Александр Ерёменко всё-таки поторопился с уходом. В нынешней ситуации, когда в Лиге голкипер номер один — практически его ровесник Кошечкин, спешить не нужно. Тем более что в прошедшем сезоне Ерёменко как минимум не уступил ни Бочарову, ни эпизодически мелькнувшему Кульбакову.



На каком-то этапе мне нравился молодой Коновалов, просматривался талант. Но в „Локомотиве“ особое отношение к своей молодёжи, и способному голкиперу быстро дали по рукам. Посмотрим, сможет ли он в „Динамо“ восстановить правильный ход своей карьеры.



Что касается Волкова, то о нём рано что-либо говорить. Сегодня в мировом хоккее такие габаритные вратари в моде. Но помимо размеров нужна масса факторов — талант, психология, движение. Посмотрим.



Сейчас для „Динамо“ самое главное — качественная работа тренера вратарей. Хорошо знаю Ерёменко, мне кажется, его огромный опыт, его психология, умение разобраться в нюансах профессии позволяют ему всерьез задуматься о работе тренера вратарей.



По сути, ситуация складывается так, что у Ерёменко есть возможность начать эту работу в „Динамо“ с чистого листа — вместе с новой вратарской бригадой. Это очень удобный момент — и для клуба, и для самого Александра. Мне кажется, ситуация созрела.



Вообще предстоящий сезон КХЛ может стать сезоном голкиперов. Повторюсь, во многих вратарских линиях — пустоты. И тот, кто лучше сработает в ключевой позиции в хоккее, добьётся командного результата», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.