Прошло два месяца, а они до сих пор без работы. Главные свободные агенты КХЛ

Через две недели официально стартует предсезонная подготовка клубов Континентальной хоккейной лиги. Команды сядут на тренировочные сборы и приступят к набору формы перед стартом нового сезона КХЛ. С момента открытия рынка свободных агентов прошло уже два месяца, но многие хоккеисты продолжают оставаться безработными. «Чемпионат» собрал список наиболее именитых игроков, всё ещё не поставивших подпись под контрактом ни с одним из клубов по обе стороны океана.

н. Никита Гусев, 29 лет

В межсезонье 29-летний хоккеист стал неограниченно свободным агентом в России и теперь имеет право полностью распоряжаться своей судьбой. Однако если Гусев и продолжит выступление в КХЛ, то его новым-старым клубом практически наверняка станет СКА, в составе которого он и заканчивал минувший сезон. Широко известно, что между игроком и руководством армейского клуба достигнута договорённость о том, что Никита подпишет контракт с армейцами Санкт-Петербурга в случае отсутствия предложений из НХЛ. Сам игрок намерен предпринять ещё одну возможность отправиться за океан, но в успех этого предприятия не верят даже известные российские эксперты.

«Он парень упрямый, с характером, но не знаю, почему Никита думает, что с третьего раза у него получится закрепиться в НХЛ. Шансов, если откровенно, очень мало. Когда Гусев вернулся в прошлом сезоне в СКА, то долго набирал форму, которую почему-то растерял за океаном. От него ждали результата, но только в концовке Никита смог подсобраться и показать, что раньше делал. Да, он стал тяжелее. Тренеры СКА закрывали глаза на его физическую форму, предоставляли время. Но особо не получалось, с трудом реанимировали», — заметил известный в прошлом российский защитник Валерий Покровский в интервью изданию «Спорт уик-энд».

н. Артём Анисимов, 34 года

В схожей ситуации находится и опытный центральный нападающий Анисимов. В услугах 34-летнего нападающего очень сильно заинтересован его родной клуб – «Локомотив», однако сам Артём мечтает о возвращении в НХЛ. В прошлом сезоне Анисимов находился на просмотровом контракте с «Колорадо», но в состав будущего обладателя Кубка Стэнли у игрока пробиться не получилось. Тогда нападающий вернулся на родину и доиграл сезон в «Локомотиве», став одним из лидеров ярославской команды. Анисимова поджимает возраст, и наверняка сам игрок понимает, что другой возможности вернуться в НХЛ у него уже не будет. Но и сейчас его шансы трудоустроиться в Северной Америке выглядят довольно сомнительными.

н. Никита Сошников, 28 лет

Продолжает размышлять о своём будущем и Сошников. 28-летний форвард склоняется к продолжению карьеры в НХЛ, где наиболее активный интерес к игроку проявляет «Нью-Йорк Айлендерс». 79-летний генеральный менеджер «островитян» Лу Ламорелло давно зарекомендовал себя как сентиментальный человек, которому не чужды воспоминания о былом. Так, на Лонг-Айленд Лу заманил многих ветеранов НХЛ, с которыми он вместе работал ещё в «Нью-Джерси Дэвилз».

Что касается Сошникова, то его многоопытный функционер хорошо помнит по совместной работе в «Торонто Мэйпл Лифс». Постоянные сотрясения мозга не позволили российскому форварду в полной мере раскрыть свой потенциал в североамериканской лиге. Сейчас травмы головы наконец-то стали обходить стороной Никиту, и он снова вознамерился проявить себя в НХЛ.

Никита Сошников Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

з. Даррен Диц, 28 лет, з. Никита Нестеров, 29 лет, н. Сергей Плотников, 31 год

Отдельный блок вопроса свободных агентов касается сразу трёх игроков из чемпионского состава ЦСКА. По каждой из перечисленных фамилий в прессе проходила информация о достижении соглашения о продолжении контракта с армейским клубом. Более того, ещё в середине мая Игорь Есмантович публично заявлял о том, что контракт с тем же Плотниковым уже точно будет продлён на два года.

Но с тех пор прошло полтора месяца, а официального объявления о заключении новых соглашений так и не последовало. По всей видимости, в последнее время руководство столичного клуба занималось больше решением иных вопросов, нежели улаживанием юридических формальностей с продлениями контрактов.

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н. Александр Попов, 41 год

С одним из самых возрастных хоккеистов КХЛ ситуация иная. Лучший хоккеист завершившегося плей-офф доигрывал сезон с тяжелейшей травмой, которая может поставить крест на продолжении Александром игровой карьеры. В ЦСКА уже успели заявить, что, если сам Александр захочет, ему будет предложен новый контракт. Уж больно впечатлил нападающий своей игрой и волей к победе. Такие игроки с характером нужны в каждой команде. Попов – настоящий пример для молодёжи и надёжный партнёр по звену. Вопрос здоровья по-прежнему остаётся ключевым аспектом того, останется ли Александр в московском клубе в качестве действующего игрока.

Александр Попов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

н. Данис Зарипов, 41 год

Самый возрастной игрок КХЛ (Данис старше Александра на полгода) до сих пор не поставил подпись под новым контрактом с «Ак Барсом». Сам игрок уже успел неоднократно заявить о том, что пересмотрел своё решение о завершении карьеры и намерен пойти с казанским клубом в поход за очередным Кубком Гагарина. Однако казанский клуб продолжает тянуть с предложением форварду нового соглашения. Положа руку на сердце, необходимо честно признать, что в последнее время Зарипов уже мало чем мог помочь команде на льду, а в условиях собранного сейчас в Казани состава вообще не очень понятно, в какое звено сможет пробиться 41-летний форвард. Но Олег Знарок ценит ветеранов и заинтересован в наличии Даниса в раздевалке, и этот вопрос должен решиться на уровне руководства республики.

н. Сергей Шумаков, 29 лет

Ещё несколько назад воспитанник челябинского хоккея считался бы одним из самых лакомых кусочков на трансферном рынке. Но сейчас остаётся констатировать, что в последнее время Шумаков невероятно сильно сдал и практически ничем не напоминает о себе лучших образцов. В последнем сезоне 29-летний форвард показал вроде бы и не самую плохую статистику (25 очков в 38 матчах), но в «Автомобилисте» без малейшего сожаления отказались от игрока. От хоккеиста с зарплатой уровня Сергея ждали намного большего.

Летом в разное время доносилась информация, что Шумаковым заинтересованы то в «Салавате Юлаеве», то в «Тракторе», но ничего конкретного из переговоров с игроком так и не получилось. На днях стало известно, что одним из главных вариантов для игрока остаётся «Барыс».

Сергей Шумаков Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

з. Григорий Дронов, 24 года

24-летний защитник является ограниченно свободным агентом, и главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв очень сильно заинтересован в том, чтобы Григорий остался в уральском клубе. Однако, по информации «Чемпионата», сам защитник уже сообщил руководству «Магнитки» о своём намерении отправиться за океан, где его интересы представляет известный агент Пол Теофанос. Сообщалось, что претендентами на Григория являются две команды Западной конференции НХЛ. Вполне вероятно, что в одной из них недрафтованный за океаном игрок и продолжит свою карьеру в следующем сезоне.

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н. Эрик О’Делл, 32 года

В прошлое межсезонье московское «Динамо» протянуло канадскому хоккеисту руку помощи, фактически вернув О’Делла в большой хоккей. Тяжёлая травма, полученная игроком в матче за «Сибирь», отправила его в лазарет до конца сезона-2020/2021, и существовали правомерные опасения относительно того, сумеет ли нападающий вообще вернуться на лёд. Эрик не просто вернулся в игру, но с ходу стал одним из ключевых игроков в команде Алексея Кудашова. Российский тренер построил вокруг канадца игру второго звена и на постоянной основе использовал форварда в первой бригаде большинства, где О’Делл приносил много пользы.

Всё сломалось в середине марта, когда после известных политических событий под давлением семьи Эрик принял непростое решение вернуться на родину. Канадский форвард не стал сжигать мосты с российским клубом и записал трогательное обращение к болельщикам, в котором пообещал вернуться, когда ситуация чуть успокоится. Сейчас на руках у Эрика было несколько предложений из КХЛ, но игрок близок к возвращению в «Динамо», перед которым у него остался незакрытый должок. Под связку с О’Деллом динамовцы уже выменяли из «Ак Барса» Джордана Уила, и, по нашей информации, сам Эрик активно содействовал тому, чтобы его соотечественник согласился переехать в российскую столицу.

Эрик О’Делл Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

з. Алексей Емелин, 36 лет

Капитан «Авангарда» в межсезонье не стал продлевать контракт с «ястребами», приняв решение покинуть команду. Для КХЛ Емелин – топ-защитник даже в свои 36 лет. По всей видимости, Алексей не захотел приезжать в Омск, предложение у него наверняка было. Попробуем предположить, что увидим Емелина в одной из команд московского региона.