TSN: три россиянина вошли в топ-20 итогового рейтинга драфта НХЛ — 2022

Известный североамериканский обозреватель Крэйг Баттон составил свой список из топ-32 хоккеистов, которые будут выбраны на предстоящем драфте Национальной хоккейной лиги.



По его версии, в первом раунде будут выбраны три россиянина — Павел Минтюков («Сагино», США), Данила Юров («Металлург») и Иван Мирошниченко («Омские Крылья»).



Топ-10 выглядит следующим образом:



1. «Монреаль Канадиенс» – Шейн Райт (нападающий, «Кингстон», OHL);



2. «Нью-Джерси Дэвилз» – Юрай Слафковски (нападающий, ТПС, Финляндия);



3. «Аризона Койотс» – Логан Кули (нападающий, USNTDP, США);



4. «Сиэтл Кракен» – Шимон Немец (защитник, «Нитра», Словакия);



5. «Филадельфия Флайерз» – Давид Иржичек (защитник, «Пльзень», Чехия);



6. «Коламбус Блю Джекетс» – Йоаким Кемелл (нападающий, «Ювяскюля», Финляндия);



7. «Оттава Сенаторз» – Каттер Готье (нападающий, USNTDP, США);



8. «Детройт Ред Уингз» – Юнатан Леккеримяки (нападающий, «Юргорден», Швеция);



9. «Баффало Сэйбрз» – Марко Каспер (нападающий, «Регле», Швеция);



10. «Анахайм Дакс» – Кевин Корчински (защитник, «Сиэтл», WHL);



...



12. «Коламбус» – Павел Минтюков (защитник, «Сагино», OHL);

...



16. «Баффало» – Данила Юров (нападающий, «Металлург», КХЛ);

...



20. «Вашингтон Кэпиталз» – Иван Мирошниченко (нападающий, «Омские Крылья», ВХЛ).



Напомним, драфт 2022 года состоится в ночь с 7 на 8 июля мск в Монреале.

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