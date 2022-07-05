Фридман: далеко не факт, что «Кэпиталз» предложат контракт Самсонову, мнения неоднозначны
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Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал ситуацию с трансферной политикой «Вашингтон Кэпиталз» в текущее межсезонье НХЛ.
«Неопределённость вокруг контракта Никласа Бэкстрёма затрудняет понимание гибкости кэпхита „Вашингтона“, но вокруг «Кэпиталз» все равно ходят некоторые слухи. Например, они пытались продлить контракт с Конором Шири в начале этого межсезонья, но не уверен, что это случится.
Также далеко не факт, что они предложат контракты Илье Самсонову и Витеку Ванечеку, хотя мнения неоднозначны. Если обладатель Кубка Стэнли Дарси Кемпер выйдет на рынок, это может стать их вариантом. Также они рассматривают в качестве усиления Джей Ти Миллера», — сообщил Фридман в подкасте 32 Thoughts.
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