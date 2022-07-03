Три русских голкипера НХЛ могут сменить клубы. Кто попадёт во «вратарскую карусель»?

Почти каждое межсезонье в НХЛ начинается «вратарская карусель» — так называют процесс массовой смены голкиперами своих клубов. Чаще всего имеются в виду переходы на рынке свободных агентов, но в этом сезоне все ждут большой активности и на рынке обменов — и чуть ли не центральными фигурами являются три наших вратаря.

Александр Георгиев («Рейнджерс»)

Статистика в прошлом сезоне: 28 матчей, 15 побед, 89,8% ОБ, 2,92 КН



Несколько лет назад русско-болгарский вратарь проскакивал ступеньки карьерной лестницы поразительно быстро для всех. Его становление началось с МЧМ-2016: тогда малоизвестный в России вратарь, который не пригодился в системе «Химика», выиграл конкуренцию у куда более раскрученного и выбранного в первом раунде драфта Ильи Самсонова. Георгиеву помогла знаменитая финская система подготовки — после игры в ТПС он подписал контракт с «Рейнджерс»



Попав в «НЙР», Георгиев столкнулся с обороной, которая каждую игру могла «привозить» под 40 бросков по воротам, но справлялся с этим давлением и оформился железным вторым номером команды после Лундквиста. Игорь Шестёркин же так надолго застрял в КХЛ, а по приезде в Америку отправился в АХЛ, что о нём многие и стали забывать.

Александр Георгиев и Райан Ривз Фото: nhl.com

Однако вызов Шестёркина в основу одновременно совпал с началом регресса Георгиева. Можно легко заметить, что каждый сезон в Америке его статистика по отражённым броскам становится хуже. Продвинутые цифры это тоже подтверждают: в первом полноценном сезоне в НХЛ (2018/2019) Георгиев отразил 9,3 гола сверх xG, а в этом чемпионате ушёл в минус пять голов от ожидаемых.



Вероятно, что-то не так в раздевалке. Георгиев, судя по всему, прямая противоположность весельчакам типа Панарина и Бучневича, с которыми он пересекался в клубе. Год назад прогремела история насчёт потасовки с Деанджело. Меньше шума наделала история, когда после одного из победных матчей «НЙР» сидевший на лавке и сильно уступавший по статистике Шестёркину вратарь не стал поздравлять коллегу с победой.

В любом случае Георгиеву явно тесно в Нью-Йорке, и он попросил обмена сам. Александру 26 — возраст для вратаря юношеский, Джек Кэмпбелл недавно раскрылся уже в 29 лет. Вопросов теперь два: кто заинтересуется вратарём и за какую цену?



Пару лет назад менеджмент «Рейнджерс» просил за Георгиева пик первого раунда, однако его недавние выступления явно сбили цену. Кроме того, это должно было отпугнуть и топ-клубы. Вряд ли условный «Торонто», у которого в этом году чуть ли не последний реальный шанс выиграть что-то с этим костяком, доверится вратарю без опыта игр плей-офф с подобным карьерным регрессом.

Зато есть клубы, которые могут рискнуть. Например, «Чикаго» входит в новый сезон вообще без вратарей. «Баффало» только что продлил 41-летнего Крэйга Андерсона на год, но это явно не вратарь для будущего, а выменянный вратарь канадской молодёжки Девон Леви ещё играет в NCAA. В конце концов, сам Георгиев может постараться получить там опыт и статистику, а через пару лет выбрать желаемое на рынке НСА.

Илья Самсонов («Вашингтон»)

Статистика в прошлом сезоне: 39 матчей, 23 победы, 89,6% ОБ, 3,02 КН



Год назад на драфте расширения «Кэпиталз», выбирая между защитой Ильи Самсонова и Витека Ванечека, решили оставить русского вратаря — и «Сиэтл» ожидаемо для многих забрал чеха. Планировалось, что на рынке НСА «Кэпиталз» найдут опытного голкипера, но буквально через неделю пришлось возвращать Ванечека за драфт-пик и идти в новый сезон тем же молодым дуэтом. Это казалось странным решением для команды, у которой каждый новый плей-офф может стать последним — и, в общем-то, оно и не сработало.

Илья Самсонов в серии с «Флоридой» Фото: nhl.com

Опытного кипера «столичные» хотели подписать ещё два года назад, когда удивили рынок приглашением Хенрика Лундквиста на небольшой контракт. Однако вскоре обнаружилось, что из-за проблем с сердцем Король Нью-Йорка выходит из игры. В прошлом межсезонье, как уже упоминалось, что-то не срослось.



Теперь поиск опытного вратаря — официальный приоритет, о котором объявил генменеджер Брайан Маклеллан — так что кто-то из пары Самсонов-Ванечек сменит команду на 99%. В регулярке два вратаря провели равное количество матчей, где они выходили в стартовом составе — преимущество по статистике у чеха. Однако в плей-офф место в воротах перехватил Самсонов, который провёл хорошую, пусть и не выдающуюся серию с «Флоридой».

Кто из них в итоге окажется на трансфере — большая загадка. У каждого можно найти плюсы и минусы: Самсонов моложе на год и чуть повыше, у Ванечека последние два сезона лучше — с другой стороны, это делает цену на него лучше, чем за Самсонова, и т. д. Однозначно правильного решения здесь как будто и нет — хоть монетку кидай.

Семён Варламов («Айлендерс»)

Статистика в прошлом сезоне: 29 матчей, 10 побед, 91,1% ОБ, 2,91 КН

Вы могли забыть, но в Нью-Йорк Варламов переезжал со статусом регрессирующего хронического «травмата». Впрочем, американская публика любит навешивать ярлыки гораздо круче, чем наша. Семён не переставал быть хорошим голкипером и на момент ухода из «Колорадо», а в его новом клубе работали мастер обороны Барри Тротц и его верный наперсник Митч Корн, ставший не каким-то там тренером, а целым директором по вратарям.



Семён был основным вратарём «Айлс» оба кубковых забега до восточных финалов, хотя в позапрошлом сезоне чуть делился игровым временем с Ильёй Сорокиным. Сейчас кузнецкий кипер однозначно входит в сезон первым номером, и держать бэкапа с зарплатой $ 5 млн в год становится затратно. Здесь уже нет «или-или» — клуб уже начал прорабатывать варианты обмена Варламова.

Семён Варламов в серии с «Тампой» Фото: nhl.com

Варли мог сменить клуб ещё на мартовском дедлайне — сообщалось об интересе «Вегаса», почти родного «Колорадо», «Торонто» и ещё парочки клубов, однако обмена не случилось. Возможно, помешала зарплата кипера, которую посреди сезона было бы сложно вписать в платёжку даже с удержаниями. Для НХЛ, которая зависла в состоянии плоского потолка, $ 5 млн — всё равно сумма немаленькая.



В принципе, вариантов предостаточно. В числе претендентов называется «Вашингтон», где Семён начинал свою вратарскую карьеру — но прямой обмен Варли на кого-то из молодых вратарей клуба выглядел бы большой переплатой. Другим вариантом может быть «Колорадо», если Кемпер всё-таки станет НСА — но создавать вратарский дуэт из двух вратарей с большой историей болезни очень рискованно.

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Можно выделить два канадских клуба, которые давно прижаты прессингом ожидаемого результата — «Торонто» и «Эдмонтон». Обе команды называли претендентами ещё в марте, обе готовы пойти ва-банк и дать «Айлендерс» нужную им цену (есть сомнения, что тот же «Вашингтон» расстанется с пиком первого раунда).



Вариантов здесь достаточно, но Варламов, в отличие от двух молодых вратарей, свою судьбу частично контролирует — у него есть частичный запрет на обмен, согласно которому вратарь сам выбирает 16 команд лиги, куда он переходить не хочет. Возможно, канадские команды с их вечным давлением как раз в запретном списке.