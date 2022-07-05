Генменеджер «Авангарда» рассказал, как клуб работал над подписанием второго центрфорварда

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков сообщил, как омский клуб работал над подписанием соглашения с форвардом Алексом Бродхёрстом.
«Подписанием Бродхёрста «Авангард» завершил комплектование нападающими на текущем этапе межсезонья. Но, конечно, мы будем смотреть, какие есть возможности для усиления, это круглогодичный процесс. К Нику Петану действительно был интерес, мы сделали ему предложение, но он сейчас ждёт предложения от клубов НХЛ и всерьёз переезд в Россию не рассматривает. Что касается Янковски, то к нему был больше виртуальный интерес. Приезд хоккеиста с его статусом и в его возрасте изначально выглядел нереальным.
По Бродхёрсту мы собрали очень много информации по всем аспектам его личности, как с игровой точки зрения, так и с человеческой, и поняли, что он — наш человек. Уверен, что нашим креативным игрокам достался классный диспетчер, который умеет играть не только эффективно, но и эффектно, что поможет «Авангарду» радовать омских болельщиков на новой арене», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
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