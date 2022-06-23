В «Авангарде» объяснили подписание контракта с экс-форвардом «Коламбуса»

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Волков прокомментировал подписание американского нападающего Алекса Бродхёрста, игравшего за «Коламбус Блю Джекетс».

«Продолжаем усиливать центральную линию команды перед новым сезоном. Изучая Бродхёрста, мы обратили внимание прежде всего на его стремление всегда играть на команду. Это крайне важный и показательный для нас момент. Тренеры тех клубов, где выступал Алекс, рассчитывали на него, регулярно выпуская в концовках периодов, на важные вбрасывания, в решающие моменты. Это надёжный центрфорвард с высоким игровым интеллектом, настоящий плеймейкер, умеющий вести и читать игру. Опыт борьбы в плей-офф у него также имеется: Кубок Колдера в АХЛ выиграть совсем не просто. По всем параметрам Бродхёрст идеально подходит на роль второго центра в нашей команде, однако окончательное решение по составу звеньев тренеры примут по завершении предсезонного сбора», — приводит слова Волкова официальный телеграм-канал омичей.