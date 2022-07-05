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Источник: голкипера Федотова могли отправить в армию за купленный военный билет

Источник: голкипера Федотова могли отправить в армию за купленный военный билет
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Голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов мог быть отправлен в армию за купленный военный билет.

Как сообщает телеграм-канал «Baza», скандал с вратарём может быть связан с задержанием в апреле 2022 года бывшего полицейского Фарита Самигуллина. По версии следствия, он несколько лет помогал спортсменам избежать армии, готовя для них военные билеты.

При обыске у подозреваемого забрали телефон, оказавшийся важной уликой. В нём следователи обнаружили переписку, связанную с военным билетом Федотова. Голкипер выступал в Уфе за «Салават Юлаев» в 2016 — 2019 годы, а Самигуллин был в контакте со многими игроками клуба. Отмечается, что Федотов хотел купить военный билет перед заключением контракта с ЦСКА, где требовали этот документ.

Вероятно, следователи давно знали о проблемах с билетом Федотова, но не спешили его задерживать. Всё изменилось после решения вратаря покинуть Россию для выступления за «Филадельфию Флайерз». Сообщается, что, по предварительной версии, военный билет игрока оказался ненастоящим.

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