Боунесс — о том, что был вторым кандидатом «Виннипега»: меня это ни капельки не беспокоит

Новый главный тренер «Виннипег Джетс» Рик Боунесс поделился мнением о том, что был вторым кандидатом на пост тренера «Виннипег Джетс» после Барри Тротца, который ранее отказал клубу.



«На моей позиции было много хороших тренеров, я был вторым вариантом, верно? Я не одинок в этом. Было много хороших кандидатов, у которых брали интервью, которые являются хорошими тренерами в этой лиге, и все поддерживали Барри. Я просто думаю, что по понятным причинам Барри был выбором номер один. Это меня ни капельки не беспокоит.



Я понимаю, почему они преследовали Барри, и я сделал бы то же самое. Он из Манитобы, и успех, которого он добился, выиграв Кубок Стэнли в 2018 году с «Вашингтон Кэпиталз»… я сделал бы то же самое», – цитирует Боунесса официальный сайт НХЛ.

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