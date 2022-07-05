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Тренер, которой задали скандальный вопрос на ЧМ, стала первой женщиной-тренером в АХЛ

Тренер, которой задали скандальный вопрос на ЧМ, стала первой женщиной-тренером в АХЛ
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«Коачелла Вэлли», фарм-клуб команды НХЛ «Сиэтл Кракен», в «Твиттере» объявил о том, что в тренерский штаб вошла 30-летняя Джессика Кэмпбелл. Она стала первым в истории тренером в АХЛ.

Напомним, на прошедшем чемпионате мира по хоккею Джессика Кэмпбелл входила в тренерский штаб сборной Германии. Она являлась помощником Тони Сёдерхольма в сборной Германии. В качестве игрока в составе сборной Канады она выигрывала золото и серебро молодёжных чемпионатов мира, становилась серебряным призёром взрослого ЧМ. Джессика закончила карьеру два года назад, а в концовке этого сезона проходила стажировку в немецком «Нюрнберге». В клубе о ней отзывались как о настоящем профессионале.

На чемпионате мира Джессика привлекла всеобщее внимание прессы. Накануне она дала интервью журналистам разных стран, после которого разгорелся настоящий скандал. Всё из-за совершенно неуместного вопроса, заданного словацкой журналисткой.

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