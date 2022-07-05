Экс-голкипер «Локомотива» вошёл в тренерский штаб «Торонто»
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Экс-голкипер ярославского «Локомотива» 42-летний канадец Кёртис Сэнфорд назначен тренером вратарей «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает официальный сайт клуба.
Напомним, Сэнфорд выступал за «Локомотив» с 2012 по 2015 год. Ярославский клуб стал последним местом прописки канадского голкипера. В составе «Локомотива» он завоевал бронзовые медали чемпионата России. Сэнфорд также продолжительную часть своей карьеры провёл в Национальной хоккейной лиге. В НХЛ голкипер выступал за «Сент-Луис Блюз», «Ванкувер Кэнакс» и «Коламбус Блю Джекетс».
По итогам прошлого сезона «Торонто» занял третье место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в семи матчах. По итогам плей-офф «Тампа» дошла до финала.
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