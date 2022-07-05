Ничушкин и «Колорадо» начнут переговоры о продлении контракта в течение недели
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«Колорадо Эвеланш» и российский нападающий команды Валерий Ничушкин начнут переговоры о продлении контракта на этой неделе, сообщает журналист Давид Паньотта в «Твиттере».
Напомним, форвард провёл самый лучший сезон в карьере. Помимо завоевания Кубка Стэнли, он показал наивысшую результативность за время игры в НХЛ. На его счету 62 матча в регулярном чемпионате, где он набрал 52 очка: забросил 25 шайб и отдал 27 результативных передач. В плей-офф на его счету 20 игр и 15 баллов: девять голов и шесть передач. За «Колорадо» Ничушкин выступает с сезона-2019/2020. Также в НХЛ он выступал за «Даллас Старз».
В финале Кубка Стэнли «Колорадо» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» и завоевал первый трофей Кубка Стэнли с 2001 года.
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