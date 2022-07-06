Юрист объяснил, что может грозить хоккеисту Капризову, если он купил военный билет

Юрист Андрей Князев ответил на вопрос о том, что может грозить форварду «Миннесоты Уайлд» Кириллу Капризову, если он купил военный билет.

«За подделку документа может грозить срок вплоть до двух лет лишения свободы, но тут есть важный момент: предъявлял ли поддельный военный билет хоккеист, чтобы быть освобождённым от призыва. Если он его не предъявлял, а просто у себя хранил, то ответственность лежит на том, кто изготовлял данный документ. Как показало дело с Федотовым, он не несёт никакой ответственности, а просто был призван на службу.



Что касается Капризова, который играет в НХЛ, то игра за рубежом не освобождает от призыва и не даёт отсрочки, поэтому ему в любом случае по приезде грозит призыв на военную службу. Если он до 27 лет как-то не появится, то, скорее всего, ему грозит уголовная ответственность за уклонение вплоть до двух лет лишения свободы.



Человек, который хоть шесть, хоть десять месяцев живёт за границей, должен всё равно решить свой вопрос с армией. Бывают такие ситуации, когда люди в раннем возрасте уезжают до постановки на воинский учёт. А так, встал на учёт в 14 лет, и никого не волнует, где ты живёшь. Законными основаниями для того, чтобы не быть призванным в армию, являются: семейные обстоятельства, проблемы со здоровьем, учёба. Всё. Ребятам надо было об этом позаботиться, поступить куда-то в институт», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.