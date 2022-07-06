Ерёменко рассказал об обязанностях на новой должности

Экс-вратарь московского «Динамо» Александр Ерёменко, ставший руководителем системы вратарей в «Динамо», рассказал, за что будет отвечать в новой должности.



«Суть моей работы будет заключаться в неком кураторстве тренеров вратарей всей системы, что-то буду ребятам подсказывать. Сейчас выстраиваем вертикаль работы, втягиваемся, смотрим, общаемся и пытаемся направить в правильное русло нашу вратарскую линию.



Что скажу о нынешнем составе вратарей? Пока стараюсь не лезть, потому что хочу понять, в каком направлении работает Константин Власов. То же самое могу сказать и про тренера вратарей МХЛ Ильдара Давыдова и тренеров нашей Академии. Присматриваюсь, вливаюсь, дальше уже буду подсказывать и стремиться всё приводить к консенсусу.



В последние годы Академия «Динамо» выпустила очень мало вратарей для команды мастеров, как решать данную проблему? Озабоченность данным вопросом есть. Вратарский коллектив в нашей Академии подбирается очень сильный, работа с детьми — непростая. Я думаю, что мы постараемся все вместе смотреть в одну цель, достигать поставленных задач и увеличивать количество мастеровитых ребят конкретно во вратарской линии.



Обновлённая вратарская бригада «Динамо»? Илья Коновалов и Костя Волков — хорошие ребята. Они слушают, у них есть большая перспектива и желание — а это самое главное», – цитирует Ерёменко официальный сайт бело-голубых.

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