Трефилов: пусть Федотов включит мозги и подумает, почему так случилось

Легендарный наставник женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов отреагировал на то, что голкипера сборной России по хоккею и «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова отправили на военную службу.



«Пусть Иван запомнит, что АКМ тяжелее клюшки, а полное обмундирование солдата тяжелее хоккейной формы, даже вратарской. Солдатом вообще быть тяжелее, чем спортсменом, так что пусть он включит мозги и подумает, почему так получилось. Иван, посмотри, подумай, голова у тебя есть», – цитирует Трефилова ТАСС.



Напомним, сезон-2021/2022 стал лучшим в карьере Федотова. В составе сборной России Иван завоевал олимпийское серебро на Играх в Пекине, а в апреле он помог ЦСКА выиграть Кубок Гагарина. После завершения контракта с армейским клубом вратарь подписал однолетнее соглашение с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».



1 июля голкипер был задержан в Петербурге по подозрению в уклонении от военной службы. Позднее Ивана отправили служить в Архангельскую область.