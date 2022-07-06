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Военкомат Северодвинска — о Федотове: такого мальчика на призыве нет. Гарантируем

Военкомат Северодвинска — о Федотове: такого мальчика на призыве нет. Гарантируем
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В городском военном комиссариате Северодвинска ответили на информацию о прибытии голкипера сборной России и «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова для прохождения военной службы в этом городе.

«Такого мальчика на призыве нет, мы с ним мероприятия призыва не проводили. У нас в военкомате его точно не было, это мы вам гарантируем», – цитирует источника в военкомате ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что голкипер прибыл в учебный центр ВМФ в Северодвинске для прохождения военной службы.

1 июля Федотова задержали в Петербурге по подозрению в уклонении от военной службы.

В прошедшем сезоне Иван помог ЦСКА завоевать Кубок Гагарина. По итогам сезона он был признан лучшим голкипером КХЛ.

Также Федотов выступал на Олимпиаде-2022, где завоевал серебряные медали в составе сборной России.

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