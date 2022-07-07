Генменеджер «Миннесоты»: Капризов с семьёй в России, у него всё хорошо

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин опроверг публикации СМИ о том, что российский форвард Кирилл Капризов вернулся в США.



«Капризов в России, и у него всё хорошо. Он со своими друзьями и семьёй. Всё, что я пытаюсь делать, это получать информацию, а не спешить и паниковать», – приводит Associated Press слова Герина после ежегодного собрания генеральных менеджеров на драфте НХЛ.



Ранее телеграм-канал SHOT опубликовал информацию о том, что Кирилл Капризов и форвард ЦСКА Павел Карнаухов подозреваются в покупке военных билетов. После этого отец Капризова сообщил, что у Кирилла нет военного билета, а затем Russia Today со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что доследственных проверок по делам о покупке военных билетов в отношении хоккеистов не проводится.



Отметим, нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов занял седьмое место в голосовании на приз самому ценному игроку сезона в НХЛ. Обладателем награды стал Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс». Третье место в голосовании занял ещё один россиянин – вратарь Игорь Шестёркин из «Нью-Йорк Рейнджерс».

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