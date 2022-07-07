В НХЛ впервые в истории будут сразу 5 женщин ассистенток генменеджеров

«Нью-Джерси Дэвилз» повысил Кейт Мэдиган до ассистента генерального менеджера клуба, сообщает журналистка Эмили Каплан в социальной сети.



Таким образом, в НХЛ теперь сразу 5 женщин, которые занимают аналогичные посты. Это абсолютный рекорд лиги, до этого сезона только одна женщина официально числилась на таком месте.



Новый сезон начнётся 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс». Всего в регулярном чемпионате пройдёт 1312 матчей.



«Зимняя классика» НХЛ 2023 года между «Бостон Брюинз» и «Питтсбург Пингвинз» состоится 2 января в Бостоне. Регулярный сезон завершится 13 апреля. В этот день будет сыграно 15 матчей.

Напомним, победителем прошлого сезона Кубка Стэнли стал «Колорадо Эвеланш», который в финальной серии обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг».