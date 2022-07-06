«Некоторые клубы НХЛ не уверены, что делать с россиянами». Финальные рейтинги драфта НХЛ

Драфт НХЛ начнётся уже завтра, 7 июля, и все авторитетные издания уже опубликовали финальные рейтинги молодых игроков. В первом раунде свои команды могут узнать три или даже четыре россиянина.

Топ-3

Шейн Райт, Юрай Слафковски, Логан Кули

Во всех финальных рейтингах топ-3 одинаковый, разница только в том, в каком порядке их расположить. Главным фаворитом считается канадский центрфорвард Шейн Райт, но большого преимущества перед основными конкурентами у него нет. Достоинством Райта называют универсальность. Это тот игрок, который ответственно подходит к обороне и не менее эффективно действует в атаке. Плюс габариты, скорость, катание, видение льда и всё это.

Однако Боб Маккензи из TSN и Кори Пронман из The Athletic отдали предпочтение не ему, а словаку Юраю Слафковски. Юный нападающий поднялся на несколько строчек в рейтинге за этот сезон благодаря невероятно успешным выступлениям на международной арене. В 17 лет Слафковски стал самым ценным игроком Олимпиады и помог своей сборной впервые в истории выиграть олимпийские медали (бронзу). На чемпионате мира — 2022 он стал лучшим бомбардиром команды, а весь год играл не по юниорам, а в главной лиге Финляндии, и дошёл с TPS до финала.

«Прогнозируется, что Райт станет первым центром команды НХЛ с шансом стать звездой, но, вероятно, он не будет элитным бомбардиром. Слафковски в перспективе должен стать нападающим ударного звена с потенциалом вырасти в настоящую звезду НХЛ», — пишет Пронман.

Замыкает тройку американский центрфорвард Логан Кули. Он ещё недостаточно окреп и возмужал для НХЛ и следующий год проведёт в NCAA. Кули хорошо действует с шайбой, умеет обыгрывать один на один и выдавать передачи на высокой скорости, но, по прогнозам экспертов, он, скорее, может рассчитывать на роль топового второго центра.

Россияне

Павел Минтюков, Данила Юров, Иван Мирошниченко

В прошлом году из наших в топ-32 попал только Фёдор Свечков, а сейчас сразу трое россиян котируются на уровне первого раунда драфта. Но одно дело рейтинги, а другое – реальные действия. «Из-за санкций некоторые клубы НХЛ не уверены, что делать с российскими проспектами, особенно с теми, кто играет и живёт в России. Некоторые скауты сказали, что они ждут директив от владельцев и руководства клубов. Некоторые команды будут действовать как обычно, но некоторые могут воздержаться от драфта россиян.

Стало сложнее прийти к консенсусу по рейтингу россиян, потому что не все клубы котируют их так, как в предыдущие годы. Некоторые клубы НХЛ создали отдельные списки по ним. Некоторые клубы учитывают «русский фактор», а некоторые ранжируют всех игроков, включая россиян, только по спортивному принципу», — пишет Маккензи.

Поэтому защитник Павел Минтюков, который выступает за «Сагино» в OHL, рейтинг TSN, например, котирует выше других россиян. Минтюков перебрался за океан в 2020 году, но пропустил прошлый сезон, так как лига Онтарио отменила чемпионат. В этом году он стал третьим бомбардиром лиги среди защитников и лучшим в своей команде. Это атакующий игрок с мощным броском и умением пасовать.

Данила Юров из «Металлурга» получал немного игрового времени в основной команде и очков не набирал, но The Athletic и Sportsnet всё равно ставят его выше других соотечественников и видят в нём потенциал игрока топ-6 в команде НХЛ. Главные достоинства Юрова – мастерство и креативность в атаке.

Иван Мирошниченко на старте сезона шёл в топ-10 рейтингов, но в январе ему диагностировали лимфому Ходжкина, из-за которой его позиции пошатнулись. Однако он успешно прошёл лечение и должен вернуться в строй в новом сезоне, а таланта всё-таки Ивану не занимать.

Ещё один россиянин оказался в топ-32 по версиям Sportsnet и Крэйга Баттона — это нападающий «Локомотива» Александр Перевалов. В этом сезоне он выиграл мемориал Глинки с юниорской сборной России, дебютировал в КХЛ, был одним из лидеров команды в МХЛ, а в мае дебютировал за молодёжную сборную и уже отметился заброшенной шайбой на St. Petersburg Cup.

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Игроки, которые могут быть выбраны в первом раунде

Шимон Немец, Филип Мешар (Словакия), Давид Иржичек, Иржи Кулих (Чехия), Йоаким Кемелль, Брэд Ламберт (Финляндия), Йонатан Леккеримяки, Лиам Эгрен, Ноа Эстлунд (Швеция) Марко Каспер (Австрия), Каттер Готье, Фрэнк Назар, Джимми Снаггеруд, Исаак Ховард, Райан Чесли (США), Мэттью Савой, Кевин Корчински, Конор Гики, Оуэн Пикеринг, Дентон Матейчук (Канада).

Тут надо отметить большое представительство европейцев. Это и словаки, чья национальная программа начала подниматься (защитник Немец, например, второй сезон выступает за взрослую сборную и котируется в топ-5 драфта), и чехи (Иржичек дебютировал за национальную сборную в 16 лет, в 18 уже имеет за плечами опыт чемпионата мира), и финны со шведами (Кемелль – лучший новичок финской лиги, Эгрен, Эстлунд и Леккеримяки – ключевые игроки шведов, выигравшие ЮЧМ-2022). Но также есть представители Австрии и Швейцарии. В целом превосходство североамериканцев в рейтингах на первый раунд сохраняется, но европейцев может прибавиться по сравнению с прошлым годом, когда было выбрано только семь игроков не из Северной Америки.