Россиянин Павел Минтюков задрафтован «Анахайм Дакс» под 10-м номером

18-летний российский защитник Павел Минтюков, выступающий в OHL за «Сагино Спирит», выбран на драфте НХЛ под десятым номером клубом «Анахайм Дакс».



Минтюков родился 25 ноября 2003 года в Москве. Он начинал в хоккейной школе ЦСКА, а с сезона-2016/17 выступал в системе московского «Динамо». В Молодёжной хоккейной лиге Павел в сезоне-2019/20 провёл 33 игры в западной конференции и 3 – в плей-офф, набрав суммарно лишь 3 очка.



В Юниорской лиге Онтарио сезона-2021/22 в составе «Сагино Спирит» на счету атакующего защитника Минтюкова 67 матчей и 62 очка (17 шайб и 45 передач).



Напомним, драфт НХЛ в 2022 году проходит в Монреале на стадионе «Белл-центр» — домашней арене клуба «Монреаль Канадиенс». Первый раунд состоялся в ночь на 8 июля. Под первым номером был выбран 18-летний словацкий нападающий Юрай Слафковски, а главный фаворит драфта Шейн Райт стал лишь четвёртым – канадца задрафтовал «Сиэтл Кракен».