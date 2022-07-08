Впервые в истории НХЛ в первом раунде драфта клубы выбрали трёх игроков из Словакии

Впервые в истории НХЛ в первом раунде драфта были выбраны три игрока из Словакии.

Это новый рекорд страны по количеству выбранных в игроков в первом раунде драфта. Ранее клубы Национальной хоккейной лиги пять раз выбирали по два игрока в первом раунде, это было в 1997, 1999, 2000, 2004 и 2005 годах.

Напомним, что «Монреаль Канадиенс» выбрал сразу двух игроков, под 1-м номером был пик 18-летнего форварда Юрая Слафковски и под 26-м – напдающего Филипа Мешара, «Нью-Джерси Дэвилз» под 2-м пиком взял18-летнего защитника Шимона Немеца.



Более того, до нынешнего драфта последним словаком, которого выбрали в первом раунде, был Марко Дано в 2013 году. Тогда Марко подписал контракт новичка с «Коламбус Блю Джекетс».