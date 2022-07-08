Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фаворит драфта НХЛ — 2022, выбранный под 4-м номером в «Сиэтл», поделился мнением о клубе

Фаворит драфта НХЛ — 2022, выбранный под 4-м номером в «Сиэтл», поделился мнением о клубе
Комментарии

Нападающий Шейн Райт, выбранный на драфте НХЛ — 2022 клубом «Сиэтл Кракен» под четвёртым пиком, поделился своими эмоциями от прошедшего события, а также рассказал о Юрае Слафковском, который под первым пиком был выбран «Монреаль Канадиенс».

«Слафковски? Я сказал ему: чёрт возьми, чувак, иди и сделай это… ты заслужил. Я довольно хорошо его знаю. Мы много разговаривали на этой неделе, я горжусь им и тем, чего он добился.

Быть выбранным под четвёртым пиком определённо кладёт груз ответственности на плечи, даёт немного больше мотивации для достижения успеха, чтобы стать тем парнем, которым, как я считаю, я могу быть. Я думаю, что «Сиэтл» отлично подходит для меня. Я действительно вижу себя в составе, это новая франшиза, поэтому у меня будет много шансов играть и, надеюсь, в ближайшее время. Я верю, что смогу играть в следующем сезоне и стать первоклассным игроком», — цитирует Райта официальный сайт НХЛ.

Драфт НХЛ — сплошная сенсация! Фаворита отправили в игнор и выбрали сразу трёх русских Драфт НХЛ — сплошная сенсация! Фаворита отправили в игнор и выбрали сразу трёх русских
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022