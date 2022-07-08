Фаворит драфта НХЛ — 2022, выбранный под 4-м номером в «Сиэтл», поделился мнением о клубе

Нападающий Шейн Райт, выбранный на драфте НХЛ — 2022 клубом «Сиэтл Кракен» под четвёртым пиком, поделился своими эмоциями от прошедшего события, а также рассказал о Юрае Слафковском, который под первым пиком был выбран «Монреаль Канадиенс».



«Слафковски? Я сказал ему: чёрт возьми, чувак, иди и сделай это… ты заслужил. Я довольно хорошо его знаю. Мы много разговаривали на этой неделе, я горжусь им и тем, чего он добился.



Быть выбранным под четвёртым пиком определённо кладёт груз ответственности на плечи, даёт немного больше мотивации для достижения успеха, чтобы стать тем парнем, которым, как я считаю, я могу быть. Я думаю, что «Сиэтл» отлично подходит для меня. Я действительно вижу себя в составе, это новая франшиза, поэтому у меня будет много шансов играть и, надеюсь, в ближайшее время. Я верю, что смогу играть в следующем сезоне и стать первоклассным игроком», — цитирует Райта официальный сайт НХЛ.