Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Юров, выбранный «Миннесотой» на драфте, ответил на вопрос, является ли фанатом Капризова

Юров, выбранный «Миннесотой» на драфте, ответил на вопрос, является ли фанатом Капризова
Комментарии

Нападающий «Металлурга» Данила Юров, задрафтованный «Миннесотой Уайлд», высказался о выборе «дикарей». Российский форвард ушёл в первом раунде под общим 24-м номером.

«Само собой, я рад попасть в хорошую команду. Когда смотришь видео из раздевалки, понимаешь, что это весёлый клуб с отличной атмосферой. Являюсь ли я фанатом Кирилла Капризова? Да, да (смеётся)», — приводит слова 18-летнего Юрова пресс-служба «Миннесоты».

Напомним, в прошлом сезоне российский форвард выступал за магнитогорский «Металлург». Юров принял участие в 21 встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и не набрал очков. Кроме того, нападающий сыграл 19 матчей в плей-офф, однако и там очков не набрал при показателе полезности «-1».

Редчайший талант и победивший болезнь «дублёр» Овечкина. Что за россиян задрафтовали в НХЛ Редчайший талант и победивший болезнь «дублёр» Овечкина. Что за россиян задрафтовали в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022