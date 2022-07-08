Юров, выбранный «Миннесотой» на драфте, ответил на вопрос, является ли фанатом Капризова

Нападающий «Металлурга» Данила Юров, задрафтованный «Миннесотой Уайлд», высказался о выборе «дикарей». Российский форвард ушёл в первом раунде под общим 24-м номером.



«Само собой, я рад попасть в хорошую команду. Когда смотришь видео из раздевалки, понимаешь, что это весёлый клуб с отличной атмосферой. Являюсь ли я фанатом Кирилла Капризова? Да, да (смеётся)», — приводит слова 18-летнего Юрова пресс-служба «Миннесоты».

Напомним, в прошлом сезоне российский форвард выступал за магнитогорский «Металлург». Юров принял участие в 21 встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и не набрал очков. Кроме того, нападающий сыграл 19 матчей в плей-офф, однако и там очков не набрал при показателе полезности «-1».