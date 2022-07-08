Редчайший талант и победивший болезнь «дублёр» Овечкина. Что за россиян задрафтовали в НХЛ

В Монреале состоялся первый раунд драфта НХЛ. Менеджеры клубов сумели удивить хоккейную общественность: выбрали много европейцев и «прокатили» с топ-3 главного фаворита церемонии Шейна Райта. Ещё в трёх франшизах сделали ставку на российских игроков.

Павел Минтюков, «Анахайм», №10

Считается, что основная специализация России на хоккейном рынке – подготовка изобретательных крайних нападающих, поэтому выбор российского защитника в первом раунде – это всегда в диковинку. Показательно, что за последние 10 лет Павел Минтюков стал лишь шестым российским игроком обороны, которого взяли в стартовый день драфта.

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Впрочем, появление в первом раунде именно Минтюкова не сенсация. Весь последний сезон он выступал за «Сагино Спиритс» в лиге Онтарио и успел запомниться североамериканским скаутам выдающимися атакующими навыками – такие у российских оборонцев встречаются совсем редко. Несмотря на амплуа, Павел победил в клубной бомбардирской гонке – набрал 62 (17+45) очка в 67 матчах, играя за предпоследнюю команду OHL. Среди защитников лиги Минтюков стал третьим в рейтинге результативности, пропустив вперёд только двух канадцев, которые старше него на два года.

Минтюков отправился за океан летом 2020 года после того, как родное московское «Динамо» вместе с Данилой Лазутиным и Никитой Чибриковым обменяло его в СКА на Дмитрия Кагарлицкого. Выступать в Петербурге Минтюков отказался и вышел на импорт-драфт несовершеннолетних игроков. Подписав контракт со «Спиритс», защитник попал в незавидное положение. Правительство канадской провинции Онтарио на фоне коронавируса постоянно ужесточало эпидемиологические ограничения. Местная лига, следуя правилам, несколько раз переносила старт сезона, а потом и вовсе объявила о том, что он не состоится. При этом что в СКА, что в «Динамо» о расставании с Минтюковым в тот момент вряд ли жалели. В последнем сезоне в России Павел записал на свой счёт три очка в 33 матчах за молодёжку бело-голубых.

Аналитики в качестве достоинств Павла отмечают катание, скорость, владение шайбой и видение площадки. «У него высококлассные атакующие инстинкты, – считает автор сайта НХЛ Адам Кимельман. – В его игре есть доля риска, как у защитника «Шаркс» Эрика Карлссона в расцвете сил, но катание позволяет ему исправлять любые ошибки». Наблюдатели опасаются, что пробелы в оборонительной игре могут закрыть Минтюкову путь в первую пару клуба НХЛ, но также убеждены, что он имеет все шансы обрести роль незаменимого элемента при розыгрыше большинства.

Иван Мирошниченко, «Вашингтон», №20

Нападающий системы «Авангарда» тоже сталкивался с необходимостью уйти в простой – но по более тревожным причинам. В конце прошлого сезона у Ивана Мирошниченко обнаружили лимфому Ходжкина – спортсмену пришлось срочно отказаться от физических нагрузок и приступить к лечению за пределами России. К счастью, заболевание протекало в лёгкой форме и его удалось побороть.

Иван Мирошниченко Фото: photo.khl.ru

Неприятный диагноз повлиял на котировки Мирошниченко на драфте НХЛ, но не обвалил их. Ранее форварда ожидали увидеть в топ-10. Другим негативным для североамериканских клубов фактором считался контракт Ивана с «Авангардом», который действует до мая 2024 года. Впрочем, даже при этом условии Иван может встретить в «Вашингтоне» Александра Овечкина – хоккеиста, с которым его чаще всего сравнивают.

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Мирошниченко – пробивной нападающий, при этом обладающий превосходными бомбардирскими навыками. Габариты не мешают ему играть тонко и в пас. Но переход на следующую после молодёжного хоккея ступень даётся Ивану непросто. В ВХЛ он выглядит среднестатистически. Главный минус – слабая игра в обороне.

Данила Юров, «Миннесота», №24

Из тройки выбранных в первом раунде россиян Юров имеет наиболее солидный опыт. В течение двух последних лет он провёл 64 матча в КХЛ за «Металлург», в том числе 22 в плей-офф. Правда, его среднее игровое время не превысило четырёх минут. Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьёв подробно объяснял – почему: «Мне звонил его агент, интересовался. А я дал Юрову десять минут отыграть, а в следующем матче он столько уже не может. Говорил с ним о том, что ему надо делать летом – немного подкачаться. Буду рад, если он все правильно сделает».

Данила Юров Фото: photo.khl.ru

Недостаток физической мощи Юров способен компенсировать высоким хоккейным интеллектом и универсальностью. Нападающий умеет грамотно играть во всех трёх зонах. Любопытно, что эксперты расходятся в оценках его броска. Одни называют этот элемент сильной стороной Юрова, другие – слабой.