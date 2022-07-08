«Детройт» выменял Хуссо из «Сент-Луиса». С вратарём заключили контракт на $ 14,25 млн

«Сент-Луис Блюз» обменял голкипера Вилле Хуссо в «Детройт Ред Уингз», сообщается на официальной странице «красных крыльев» в «Твиттере».

«Блюзмены» получили взамен право выбора в третьем раунде драфта Национальной хоккейной лиги — 2022.

Кроме того, «Детройт» подписал с 27-летним финским голкипером новый контракт на три года. В среднем за сезон Хуссо будет получать $ 4,75 млн. Общая сумма сделки — $ 14,25 млн. Предыдущая заработная плата финна составляла $ 750 тыс.

Напомним, в прошлом сезоне Хуссо принял участие в 40 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги при 91,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,56. В плей-офф на счету финского голкипера семь матчей, в среднем за встречу он отражал 89% бросков при показателе надёжности 3,67.