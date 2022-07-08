«Детройт» выменял Хуссо из «Сент-Луиса». С вратарём заключили контракт на $ 14,25 млн

«Сент-Луис Блюз» обменял голкипера Вилле Хуссо в «Детройт Ред Уингз», сообщается на официальной странице «красных крыльев» в «Твиттере».
«Блюзмены» получили взамен право выбора в третьем раунде драфта Национальной хоккейной лиги — 2022.
Кроме того, «Детройт» подписал с 27-летним финским голкипером новый контракт на три года. В среднем за сезон Хуссо будет получать $ 4,75 млн. Общая сумма сделки — $ 14,25 млн. Предыдущая заработная плата финна составляла $ 750 тыс.
Напомним, в прошлом сезоне Хуссо принял участие в 40 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги при 91,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,56. В плей-офф на счету финского голкипера семь матчей, в среднем за встречу он отражал 89% бросков при показателе надёжности 3,67.
- 8 июля 2022
-
19:29
-
19:06
-
18:48
-
18:46
-
18:10
-
17:32
-
17:28
-
17:15
-
16:57
-
16:25
-
15:52
-
15:22
-
14:48
-
14:22
-
13:34
-
13:28
-
13:06
-
12:43
-
12:07
-
11:41
-
11:19
-
11:04
-
10:38
-
10:01
-
09:41
-
09:11
-
09:05
-
08:37
-
08:23
-
08:20
-
07:12
-
07:04
-
06:58
-
06:26
-
06:17