Шесть российских игроков были выбраны в пятом раунде драфта НХЛ — 2022

Завершился пятый раунд драфта НХЛ — 2022. В ходе раунда выбрали шесть российских игроков.

Под 134-м номером «Баффало Сэйбрз» задрафтовал защитника Всеволода Комарова. Под 135-м номером «Торонто Мэйпл Лифс» забрал нападающего Никиту Гребёнкина. 138-м задрафтовали голкипера Сергея Иванова, которого выбрал «Коламбус Блю Джекетс». Под 147-м номером «Даллас Старз» забрал вратаря Максима Майорова — он является сыном легенды российского хоккея Василия Кошечкина. Под 156-м номером «Каролина Харрикейнз» выбрала защитника Владимира Грудинина. 161-м ушёл форвард Максим Барбашёв, выбранный «Нью-Йорк Рейнджерс».

18-летний Комаров минувший сезон провёл в юниорской хоккейной лиге Квебека, выступая за «Квебек Ремпартс». Защитник сыграл 60 матчей, набрав 19 (2+17) результативных баллов. 19-летний Гребёнкин принадлежит магнитогорскому «Металлургу». В 67 матчах МХЛ за «Стальных Лисов» форвард набрал 77 (19+58) очков. 18-летний Иванов является игроком системы СКА. 18-летний Майоров — вратарь системы «Локомотива». Владимир Грудинин — игрок системы ЦСКА. Максим Барбашёв, брат форварда «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашёва, в минувшем сезоне выступал в Северной Америке.