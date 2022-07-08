В четвёртом раунде драфта НХЛ — 2022 выбрали четверых россиян

Четверо российских хоккеистов были выбраны в четвёртом раунде драфта НХЛ — 2022.
Под 109-м номером «Коламбус Блю Джекетс» выбрал нападающего Кирилла Долженкова. Под 110-м «Нью-Джерси Дэвилз» задрафтовал защитника Даниила Орлова. Голкипер Сергей Мурашов был выбран 118-м «Питтсбург Пингвинз». Защитника Арсения Коромыслова задрафтовал «Сент-Луис Блюз» под 120-м номером.
18-летний Долженков — игрок системы ЦСКА. Форвард играл в МХЛ за «Красную Армию», он провёл 52 матча, забросил 17 шайб и набрал 36 (17+19) очков.
18-летний Орлов является игроком «Сахалинских Акул». В 54 матчах МХЛ защитник набрал 30 (9+21) очков.
18-летний Мурашов — игрок системы «Локомотива». В 41 встрече регулярного чемпионата МХЛ голкипер одержал 21 победу при коэффициенте надёжности 2.49 и 92,7% отражённых бросков.
18-летний Коромыслов сыграл шесть матчей в КХЛ за СКА, не отметившись результативными действиями. В 59 встречах МХЛ за «СКА-1946» защитник набрал 25 (5+20) очков.
- 8 июля 2022
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