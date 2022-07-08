Адвокат Федотова рассказал о состоянии здоровья госпитализированного Ивана

Алексей Пономарёв, адвокат российского вратаря Ивана Федотова, поделился информацией о состоянии здоровья своего клиента. После призыва в армию голкипер был госпитализирован, у него зафиксировали обострение гастрита.
«Состояние здоровья Ивана получше, всё нормально. Ему разрешают держать связь с родными, духом он не пал», — приводит слова Пономарёва «Комсомольская правда».
Отмечается, что Федотова перевели из Военно-морского клинического госпиталя Минобороны РФ в Северодвинске (Архангельская область) в обычную роту местной учебной части.
Напомним, 1 июля российского вратаря, в минувшем сезоне выигравшего Кубок Гагарина в составе ЦСКА и серебряные награды Олимпийских игр в Пекине, задержали в Санкт-Петербурге. Он должен был отправиться в НХЛ, так как в мае подписал контракт с «Филадельфией Флайерз».
- 8 июля 2022
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