Адвокат Федотова рассказал о состоянии здоровья госпитализированного Ивана

Алексей Пономарёв, адвокат российского вратаря Ивана Федотова, поделился информацией о состоянии здоровья своего клиента. После призыва в армию голкипер был госпитализирован, у него зафиксировали обострение гастрита.

«Состояние здоровья Ивана получше, всё нормально. Ему разрешают держать связь с родными, духом он не пал», — приводит слова Пономарёва «Комсомольская правда».

Отмечается, что Федотова перевели из Военно-морского клинического госпиталя Минобороны РФ в Северодвинске (Архангельская область) в обычную роту местной учебной части.

Напомним, 1 июля российского вратаря, в минувшем сезоне выигравшего Кубок Гагарина в составе ЦСКА и серебряные награды Олимпийских игр в Пекине, задержали в Санкт-Петербурге. Он должен был отправиться в НХЛ, так как в мае подписал контракт с «Филадельфией Флайерз».