«Спартак» подписал 4-летний контракт с Орловым, которого задрафтовал «Нью-Джерси»
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Московский «Спартак» в официальном телеграм-канале клуба объявил о подписании двустороннего контракта с 18-летним защитником Даниилом Орловым. Его соглашение с клубом рассчитано на четыре года и будет действовать до 30 апреля 2026 года.
В сезоне-2021/2022 Орлов играл в команде Молодёжной хоккейной лиги «Сахалинские Акулы». Он провёл 54 матча и набрал 30 (9+21) очков. В мае защитник дебютировал в молодёжной сборной России на Кубке Чёрного моря в Сочи.
Всего в МХЛ молодой хоккеист отыграл 112 матчей за два сезона, забросил 18 шайб и сделал 29 голевых передач.
Накануне Орлов был выбран в четвёртом раунде драфта НХЛ под общим 110-м номером клубом «Нью-Джерси Дэвилз». Всего на драфте были выбраны 23 российских игрока.
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