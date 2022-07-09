«Спартак» подписал 4-летний контракт с Орловым, которого задрафтовал «Нью-Джерси»

Московский «Спартак» в официальном телеграм-канале клуба объявил о подписании двустороннего контракта с 18-летним защитником Даниилом Орловым. Его соглашение с клубом рассчитано на четыре года и будет действовать до 30 апреля 2026 года.

В сезоне-2021/2022 Орлов играл в команде Молодёжной хоккейной лиги «Сахалинские Акулы». Он провёл 54 матча и набрал 30 (9+21) очков. В мае защитник дебютировал в молодёжной сборной России на Кубке Чёрного моря в Сочи.

Всего в МХЛ молодой хоккеист отыграл 112 матчей за два сезона, забросил 18 шайб и сделал 29 голевых передач.

Накануне Орлов был выбран в четвёртом раунде драфта НХЛ под общим 110-м номером клубом «Нью-Джерси Дэвилз». Всего на драфте были выбраны 23 российских игрока.