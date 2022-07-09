«Сочи» объявил о подписании контракта с форвардом Стальновым

Хоккейный клуб «Сочи» заключил двусторонний контракт на один год с нападающим Донатом Стальновым, сообщает официальный телеграм-канал южан.

«Леопарды» получили спортивные права на Стальнова несколько дней назад в результате обмена с «Северсталью» – в Череповец отправился форвард Александр Жабреев.

Стальнов выступал в КХЛ в составе нижегородского «Торпедо», он сыграл 12 матчей в сезонах-2018/2019 и 2019/2020 и отметился двумя голевыми передачами.

Прошлый сезон нападающий начинал в Высшей хоккейной лиге в составе воскресенского «Химика», за который провёл 12 игр и набрал 11 (5+6) очков. Завершал чемпионат форвард уже в составе тольяттинской «Лады». На его счету 13 (4+9) баллов в 30 встречах регулярного чемпионата и ещё 8 (3+5) очков в 10 играх Кубка Петрова.