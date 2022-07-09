«Нэшвилл» согласовал условия 8-летнего контракта с Форсбергом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» в «Твиттере» сообщил о том, что согласовал условия восьмилетнего контракта с нападающим Филипом Форсбергом.
Журналист Daily Faceoff Фрэнк Серавалли уточнил в соцсети, что речь идёт о зарплате $ 8,5 млн. Таким образом, Форсберг не выйдет на рынок свободных агентов и в ближайшие годы будет выступать за «Нэшвилл». За восемь лет контракта он заработает $ 68 млн.
27-летний форвард в НХЛ играл только за «Предаторз». На его счету 566 матчей в регулярных чемпионатах, в которых он набрал 469 (220+249) очков. В минувшем сезоне Форсберг стал вторым снайпером и третьим бомбардиром команды: он забросил 42 шайбы, сделал столько же голевых передач и суммарно набрал 84 очка при показателе полезности «+12».
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