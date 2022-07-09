Журналист: Ничушкин и «Колорадо» ведут позитивные дискуссии о продлении контракта

Бывший вратарь клубов НХЛ, ныне эксперт на североамериканском телевидении Кевин Уикс поделился информацией о ходе переговоров между «Колорадо Эвеланш» и нападающим Валерием Ничушкиным.

«Ситуация всегда нестабильна с неограниченно свободными агентами, но мне сказали, что форвард Валерий Ничушкин и «Колорадо» продолжают вести позитивные дискуссии», – написал Уикс в «Твиттере».

Форвард может выйти на рынок свободных агентов 13 июля. По прежнему соглашению он зарабатывал $ 2,5 млн.

Сезон-2021/2022 стал лучшим в карьере форварда за время выступлений в НХЛ – Валерий выиграл Кубок Стэнли и установил личный рекорд результативности. На его счету 52 (25+27) результативных балла в 62 встречах регулярного чемпионата, к которым он добавил 15 (9+6) очков в 20 играх плей-офф.