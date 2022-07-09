Журналист: Ничушкин и «Колорадо» ведут позитивные дискуссии о продлении контракта

Бывший вратарь клубов НХЛ, ныне эксперт на североамериканском телевидении Кевин Уикс поделился информацией о ходе переговоров между «Колорадо Эвеланш» и нападающим Валерием Ничушкиным.
«Ситуация всегда нестабильна с неограниченно свободными агентами, но мне сказали, что форвард Валерий Ничушкин и «Колорадо» продолжают вести позитивные дискуссии», – написал Уикс в «Твиттере».
Форвард может выйти на рынок свободных агентов 13 июля. По прежнему соглашению он зарабатывал $ 2,5 млн.
Сезон-2021/2022 стал лучшим в карьере форварда за время выступлений в НХЛ – Валерий выиграл Кубок Стэнли и установил личный рекорд результативности. На его счету 52 (25+27) результативных балла в 62 встречах регулярного чемпионата, к которым он добавил 15 (9+6) очков в 20 играх плей-офф.
- 9 июля 2022
-
23:11
-
22:43
-
22:21
-
22:07
-
21:12
-
20:51
-
20:17
-
19:54
-
19:46
-
19:23
-
18:43
-
18:00
-
17:41
-
17:23
-
17:14
-
17:02
-
16:40
-
16:24
-
16:14
-
15:55
-
15:31
-
15:18
-
15:17
-
14:58
-
14:34
-
14:16
-
13:35
-
13:10
-
12:42
-
12:37
-
12:19
-
11:54
-
11:36
-
11:17
-
10:58